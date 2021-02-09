Граждане Грузии арестованы в Италии по обвинению в квартирных кражах

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Итальянская полиция провела аресты участников крупной группировки квартирных воров, основу которой составляли выходцы из Грузии; всего на территории Италии и несколько европейских страны арестованы 62 человека, 58 из которых заключены под стражу, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.

Большую часть арестованных – 53 человека - составляют уроженцы Грузии. Оперативным центром группировки стал город Реджо-Эмилья в центральной части Апеннин. В коммюнике ведомства ее название указывается как "Воры в законе", чей перевод на грузинский дал название всему расследованию. Оно продолжалась 2,5 года до августа 2018-го и позволило установить причастность членов банды к 115 эпизодам, связанным с кражей чужого имущества: взлом квартир, ограбления, отмывание денег и скупка и хранение краденого.

"Группа профессионально и систематически занимались совершением домашних краж так называемым "грузинским методом", ставшим своего рода "подписью" преступлений. Он заключается в способности вскрывать замки входных дверей и сейфов благодаря специальным инструментам, не оставляя следов взлома. Например, один из потерпевших понял, что стал жертвой кражи, только спустя долгое время и после возвращения украденного", - отмечается в коммюнике.

Грузинским ворам помогала группа выходцев с Украины, в чьи задачи входили транспортировка и перепродажа ценностей, а также легализация преступных средств. Их курьеры на еженедельной основе переправляли значительную часть краденого на Украину, отмечается в сообщении.