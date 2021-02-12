В супермаркете во Владикавказе прогремел мощный взрыв

Около сотни человек разбирают завалы, в ближайшее время к ним присоединятся еще сто спасателей. Предварительная причина случившегося – утечка газовоздушной смеси

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Сильный взрыв прогремел во Владикавказе, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"Произошел взрыв в супермаркете на улице Гагкаева", – сказал собеседник агентства.

Одноэтажное здание магазина полностью разрушено, пожара не было. В помещении находился охранник, он спасся. По его словам, больше там никого быть не должно.

Предварительная причина случившегося – утечка газовоздушной смеси: в подвале хранились кислородные баллоны.

Около ста человек разбирают завалы, в ближайшее время к ним присоединятся еще сто спасателей. СК начал проверку.