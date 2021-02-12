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Машина скорой помощи едет по дороге в Москве.

В супермаркете во Владикавказе прогремел мощный взрыв

© photo: Sputnik / Vladimir Baranov
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20210212/250866727/V-supermarkete-vo-Vladikavkaze-progremel-moschnyy-vzryv.html

Около сотни человек разбирают завалы, в ближайшее время к ним присоединятся еще сто спасателей. Предварительная причина случившегося – утечка газовоздушной смеси

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Сильный взрыв прогремел во Владикавказе, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"Произошел взрыв в супермаркете на улице Гагкаева", – сказал собеседник агентства.

Одноэтажное здание магазина полностью разрушено, пожара не было. В помещении находился охранник, он спасся. По его словам, больше там никого быть не должно.

Предварительная причина случившегося – утечка газовоздушной смеси: в подвале хранились кислородные баллоны.

Около ста человек разбирают завалы, в ближайшее время к ним присоединятся еще сто спасателей. СК начал проверку.



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