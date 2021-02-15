В Польше задержаны четверо граждан Грузии

Пытавшихся скрыться нападавших задержали спустя несколько часов и арестовали на три месяца, теперь они будут дожидаться суда

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. В польском городе Серакув четверо граждан Грузии задержаны за участие в драке с применением холодного оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Naszemiasto.

По данным издания, "четверо взрослых мужчин напали на группу из трех других взрослых мужчин, используя для этого острые инструменты, вероятно, ножи". После драки они скрылись с места происшествия.

Драку заметил один из жителей соседнего дома, который позвонил в полицию и скорую помощь.

По предварительным данным, в драку перерос конфликт между работниками местных предприятий из Грузии и Украины.

Граждане Грузии были задержаны спустя несколько часов после инцидента, они арестованы на три месяца до решения суда. Их обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, за что по польскому законодательству им грозит лишение свободы на срок от шести месяцев до восьми лет.