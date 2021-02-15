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Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве

В Польше задержаны четверо граждан Грузии

© photo: Sputnik / Alexey Vitvitskiy
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Пытавшихся скрыться нападавших задержали спустя несколько часов и арестовали на три месяца, теперь они будут дожидаться суда

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. В польском городе Серакув четверо граждан Грузии задержаны за участие в драке с применением холодного оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Naszemiasto.

Итальянская полиция патрулирует улицы
© AP Photo / Luca Bruno
Граждане Грузии арестованы в Италии по обвинению в квартирных кражах

По данным издания, "четверо взрослых мужчин напали на группу из трех других взрослых мужчин, используя для этого острые инструменты, вероятно, ножи". После драки они скрылись с места происшествия.

Драку заметил один из жителей соседнего дома, который позвонил в полицию и скорую помощь.

По предварительным данным, в драку перерос конфликт между работниками местных предприятий из Грузии и Украины.

Граждане Грузии были задержаны спустя несколько часов после инцидента, они арестованы на три месяца до решения суда. Их обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, за что по польскому законодательству им грозит лишение свободы на срок от шести месяцев до восьми лет.

 

Теги:
Грузия, происшествия, Польша


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