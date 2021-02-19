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Сильная буря со снегом обрушилась на Техас: до 30 человек погибли

© AP Photo / Shafkat Anowar
Происшествия
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Темы:
Погодные аномалии в мире (16)
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По сценарию фильма-катастрофы (только наяву) развернулись стихийные бедствия, которые уже успели прозвать "Белой бурей"

ТБИЛИСИ, 19 фев – Sputnik. Не менее 50 человек стали жертвами непогоды в США, наибольшее число погибших в Техасе, сообщают американские СМИ.

Сильнейшая снежная буря по южным штатам США на этой неделе, в эпицентре стихии оказался Техас, где неблагоприятные погодные явления вызвали массовые отключения электричества и воды. По данным американских метеорологов, снегопады затронули регионы, где проживает свыше 100 миллионов человек.

Устранение последствий снежной бури в Мадриде
© photo: Sputnik / Alejandro Martinez Velez
Пострадавший из-за сильнейших снегопадов Мадрид просят объявить зоной катастрофы

Местные власти сообщают о 30 погибших в результате снежной бури. Спасательные службы не скрывают, что количество жертв будет увеличиваться.

Среди причин гибели людей – несчастные случаи: к смерти привели дорожные происшествия и отравления угарным газом в результате работы двигателей и обогревателей. Происшествия зафиксированы, когда люди попросту хотели добыть тепло. В некоторых случаях люди жгут мебель в каминах.

Из-за рекордных для США холодов осадками покрыты более 70% южных районов. Такой погоды не наблюдалось последние 30 лет. Температура  воздуха опустилась до минус 18 градусов. 

Темы:
Погодные аномалии в мире (16)


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