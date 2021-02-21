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Спасатели и люди собираются возле обломков самолета ВВС Нигерии

Военный самолет Нигерии упал недалеко от аэропорта

© REUTERS / AFOLABI SOTUNDE
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Военный самолет потерпел крушение в воздушной гавани столицы Нигерии, и все военнослужащие, бывшие на борту в этот момент, погибли

ТБИЛИСИ, 21 фев – Sputnik. В результате крушения самолета ВВС Нигерии погибли все военнослужащие, бывшие на борту, сообщается Sputnik Беларусь.

"Настоящим подтверждаем, что самолет ВВС Нигерии Beechcraft KingAir B350i потерпел крушение, возвращаясь в аэропорт Абуджи после сообщений об отказе двигателя в ходе полета в Минну. Службы экстренного реагирования уже на месте. К сожалению, все семь служащих, находившихся на борту, погибли", – говорится в публикации ВВС Нигерии в Twitter.

Начальник штаба военно-воздушных сил Нигерии отдал распоряжение о немедленном начале расследования воздушного инцидента.

Ранее местные издания писали об отказе двигателя самолета ВВС Нигерии. Воздушное судно совершило аварийную посадку и сразу же загорелось.



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