Теракт в Швеции? Вооруженный мужчина ранил восемь человек

Молодой мужчина с холодным оружием напал на прохожих в общественном месте

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Шведская полиция расследует возможные террористические мотивы нападения в городе Ветланда, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Local.

Накануне вечером мужчина с холодным оружием напал на людей в шведском городе Ветланда, восемь человек были ранены при предполагаемой "террористической атаке". Нападавший, которому около 20 лет, арестован.

"Мы расследуем, имел ли место какой-либо террористический мотив", - сказал начальник местной полиции.

Сообщается, что пока преступление классифицируется как покушение на убийство.