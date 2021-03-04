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Теракт в Швеции. Криминалисты работают на месте происшествия, где вооруженный мужчина ранил восемь человек

Теракт в Швеции? Вооруженный мужчина ранил восемь человек

© REUTERS / TT NEWS AGENCY
Происшествия
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Молодой мужчина с холодным оружием напал на прохожих в общественном месте

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Шведская полиция расследует возможные террористические мотивы нападения в городе Ветланда, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Local.

Накануне вечером мужчина с холодным оружием напал на людей в шведском городе Ветланда, восемь человек были ранены при предполагаемой "террористической атаке". Нападавший, которому около 20 лет, арестован.

"Мы расследуем, имел ли место какой-либо террористический мотив", - сказал начальник местной полиции.

Сообщается, что пока преступление классифицируется как покушение на убийство.

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