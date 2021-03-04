Тадж-Махал эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Утром 4 марта в полицию города Агра поступила информация, что рядом с Тадж-Махалом заложена бомба, которая через некоторое время взорвется

ТБИЛИСИ, 4 марта — Sputnik. Полицейские индийского города Агра эвакуировали посетителей всемирно известного мавзолея Тадж-Махал после сообщения о заложенном рядом с ним взрывном устройстве, пишет РИА Новости.

"Четвертого марта 2021 года с номера 8318881301 поступила информация, что рядом с Тадж-Махалом заложена бомба, которая через некоторое время взорвется", – сообщил представитель полиции Агры в Twitter.

Отмечается, что центральные вооруженные полицейские силы Индии и полиция Агры начали поиск взрывного устройства, также на место вызвана группа по обезвреживанию бомб.

Полиция среагировала мгновенно. В качестве меры предосторожности все туристы, находившиеся внутри исторического памятника, были немедленно эвакуированы, а въезд и выезд закрыты.

По информации телеканала Zee news, по предварительным данным, звонок с угрозой взрыва был сделан из города Ферозабад в индийском штате Уттар-Прадеш, в настоящее время предпринимаются попытки найти звонящего.