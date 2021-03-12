19:55 12 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9770
  • 100 RUB4.5088
  • USD3.3241
Поиск
Афины

Грецию снова трясло: сильный удар пришелся на район Фессалия

© photo: Sputnik / Yuri Somov
Происшествия
Получить короткую ссылку
48 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20210312/251152030/Gretsiyu-snova-tryaslo-silnyy-udar-prishelsya-na-rayon-Fessaliya.html

Эпицентр землетрясения находился в районе Фессалия, где недавно случились два шестибалльных землетрясения

ТБИЛИСИ, 12 мар - Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло произошло в Греции в пятницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на институт геодинамики национальной афинской обсерватории.

Последствия сильного землетрясения в Греции
© REUTERS / THANOS FLOULIS
Грузия соболезнует в связи с мощным землетрясением в Греции

Подземные толчки произошли в 14.57 по местному времени в районе Фессалия в центральной части страны. Именно здесь несколько дней назад случились два шестибалльных землетрясения. 

Эпицентр землетрясения находился рядом с городом Элассона, где 3 марта произошло землетрясение магнитудой 6,0, а 4 марта - землетрясение магнитудой 5,9. Очаг второго землетрясения залегал в нескольких километрах от первого.

Информации о пострадавших и ущербе пока нет.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Волокна маски из полиэстера под микроскопом
Фото масок под микроскопом: какие из них самые эффективные против коронавируса
Лавров пошутил на встрече с Чавушоглу в Дохе - видео
Лавров пошутил на встрече с Чавушоглу в Дохе - видео
Количество мужчин в странах Европы на одну женщину
Соотношение мужчин и женщин в странах Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться