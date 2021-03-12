Грецию снова трясло: сильный удар пришелся на район Фессалия

Эпицентр землетрясения находился в районе Фессалия, где недавно случились два шестибалльных землетрясения

ТБИЛИСИ, 12 мар - Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло произошло в Греции в пятницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на институт геодинамики национальной афинской обсерватории.

Подземные толчки произошли в 14.57 по местному времени в районе Фессалия в центральной части страны. Именно здесь несколько дней назад случились два шестибалльных землетрясения.

Эпицентр землетрясения находился рядом с городом Элассона, где 3 марта произошло землетрясение магнитудой 6,0, а 4 марта - землетрясение магнитудой 5,9. Очаг второго землетрясения залегал в нескольких километрах от первого.

Информации о пострадавших и ущербе пока нет.