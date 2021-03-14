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Полиция Франции (архивное фото)

Готовившие теракт подростки задержаны во Франции

© photo: Sputnik / Жюльен Маттиа
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Операцию по задержанию провели сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции

ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. Правоохранительные органы Франции задержали двух подростков, планировавших теракты на территории страны, сообщает Sputnik Армения.

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© AFP / Valery Hache
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Как сообщает издание Le Parisien со ссылкой на источники во французских правоохранительных органах, задержанным 17 и 18 лет. Один из них – участник Telegram-канала, где высказывались радикальные идеи. Другой задержанный поддерживал контакты с джихадистами в соцсетях.

Операцию по задержанию провели сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции.

Обоим подросткам предъявлены обвинения в организации преступного сообщества с целью терроризма.

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