Готовившие теракт подростки задержаны во Франции

ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. Правоохранительные органы Франции задержали двух подростков, планировавших теракты на территории страны, сообщает Sputnik Армения.

Как сообщает издание Le Parisien со ссылкой на источники во французских правоохранительных органах, задержанным 17 и 18 лет. Один из них – участник Telegram-канала, где высказывались радикальные идеи. Другой задержанный поддерживал контакты с джихадистами в соцсетях.

Операцию по задержанию провели сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции.

Обоим подросткам предъявлены обвинения в организации преступного сообщества с целью терроризма.