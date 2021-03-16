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Автобус с туристами врезался в гору на Тайване: шесть человек погибли, 39 пострадали

© AFP / SAM YEH
Происшествия
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В момент аварии в автобусе находились 45 человек. Девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии

ТБИЛИСИ, 16 мар - Sputnik. Шесть человек погибли, еще 39 пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом на Тайване, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Скорая помощь 112 едет по вызову
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Инцидент произошел во вторник, автобус врезался в склон горы на скоростной трассе.

В момент аварии в автобусе, который направлялся из уезда Хуалянь в Тайбэй, находились 45 человек.

Сообщается, что девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Полиция расследует причины инцидента.

Теги:
ДТП, Тайвань

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