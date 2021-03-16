Автобус с туристами врезался в гору на Тайване: шесть человек погибли, 39 пострадали

Происшествия
Получить короткую ссылку
30 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/10/251187777.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20210316/251187017/Avtobus-s-turistami-vrezalsya-v-goru-na-Tayvane-shest-chelovek-pogibli-39-postradali.html
В момент аварии в автобусе находились 45 человек. Девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии
ТБИЛИСИ, 16 мар - Sputnik. Шесть человек погибли, еще 39 пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом на Тайване, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
©
Sputnik / Alexander Imedashvili
Инцидент произошел во вторник, автобус врезался в склон горы на скоростной трассе.
В момент аварии в автобусе, который направлялся из уезда Хуалянь в Тайбэй, находились 45 человек.
Сообщается, что девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Полиция расследует причины инцидента.