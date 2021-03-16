Автобус с туристами врезался в гору на Тайване: шесть человек погибли, 39 пострадали

В момент аварии в автобусе находились 45 человек. Девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии

ТБИЛИСИ, 16 мар - Sputnik. Шесть человек погибли, еще 39 пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом на Тайване, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Инцидент произошел во вторник, автобус врезался в склон горы на скоростной трассе.

В момент аварии в автобусе, который направлялся из уезда Хуалянь в Тайбэй, находились 45 человек.

Сообщается, что девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Полиция расследует причины инцидента.