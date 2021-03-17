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Полиция у спа-салона, где произошла стрельба в результате которой погибли люди

Восемь человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах в США

© AFP / ELIJAH NOUVELAGE
Происшествия
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Подозреваемый в стрельбе в одном из спа-салонов задержан, однако связаны ли между собой три инцидента, пока не известно

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Восемь человек погибли, двое пострадали при стрельбе в трех разных спа-салонах американского штата Джорджия, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал FOX5.

Полицейские в США, архивное фото
© AP Photo / Ted S. Warren
В США произошла стрельба - есть жертвы, среди них беременная

По данным телеканала, первый инцидент произошел в округе Чероки, когда неизвестный вошел в спа-салон и открыл огонь. В результате четыре человека погибли, еще один получил ранения.

После инцидента в Чероки стрельба произошла и в двух спа-салонах в Атланте. В одном салоне погибли три женщины, в другом – еще одна.

Позднее офис шерифа округа Чероки в штате Джорджия сообщил о задержании подозреваемого. По данным телеканала, им оказался 21-летний Роберт Аарон Лонг, житель города Вудсток в округе Чероки, который пытался скрыться с места преступления на автомобиле. Спустя несколько часов после инцидента правоохранителям удалось задержать подозреваемого.

На данный момент неизвестно, связаны ли все эти инциденты между собой. Правоохранители продолжают выяснять подробности инцидентов.

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