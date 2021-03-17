Дерзкая кража средь бела дня: в Ереване украли скульптуру мальчика с корабликом

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Неизвестные украли бронзовую скульптуру мальчика с корабликом из парка в центре Еревана, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел несколько дней назад, но преступники так и не задержаны. Ведется расследование.

По данным полиции, злоумышленники действовали днем. Из парка, посвященного 2800-летию Еревана, они украли не только скульптуру, но и инструменты с находящейся здесь стройплощадки.

В мае 2019 года скульптура была повреждена. Статую тогда демонтировали, однако через несколько дней установили вновь.

Парк в Ереване, посвященный 2800-летию города, является собственностью столицы. Когда-то этот парк был одним из излюбленных мест прогулок и отдыха ереванцев и гостей столицы. Все изменилось в начале 90-х годов. В темные годы вырубили большинство деревьев, разнесли скамейки, фонтаны перестали работать.

Парк заново открылся в Ереване 10 мая 2019 года. Реконструкция парка осуществлялась на средства фонда "Семья Варданян", сумма инвестиций составила 5,3 миллиона долларов. Помимо этого, фонд с 2019 года в течение 99 лет за счет собственных средств будет покрывать расходы по уходу и содержанию парка.

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