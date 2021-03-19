Американский спутник взорвался в космосе: подробности

В данное время отслеживается 16 связанных со взрывом обломков – нет признака, что это было вызвано столкновением с другим объектом

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Взрыв неработающего американского метеорологического спутника NOAA 17 произошел в космосе с образованием 16 обломков, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США.

"Эскадрилья подтвердила разрушение NOAA 17 в 10:11 мск 10 марта... Отслеживается 16 связанных с этим обломков – нет признака, что это было вызвано столкновением (с другим объектом)", – говорится в сообщении в Twitter эскадрильи.

Согласно информации ВВС США, до взрыва спутник находился на орбите с минимальной высотой 800 километров и максимальной 817 километров. Несут ли угрозу обломки работающим спутникам, не уточняется.

Спутник NOAA 17 был запущен в июне 2002 года и выведен из эксплуатации в 2013 году. Спутники данной серии в прошлом уже разрушались в космосе из-за взрыва бортовых батарей.

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