Взрыв прогремел в девятиэтажке в Химках: есть погибшие

В квартире обрушились межкомнатные перегородки, под завалами могут находиться два ребенка. По предварительным данным, причиной стал бытовой газ

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Взрыв в многоквартирном доме прогремел в Химках - погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел в девятиэтажке, сейчас из окон идет дым. По предварительным данным, причиной стал бытовой газ.

В квартире обрушились межкомнатные перегородки, под завалами могут находиться два ребенка, рассказали агентству в МЧС.

Позже стало известно, что из-под обломков достали живым одного ребенка. Пожар локализован.

На место выехал прокурор города Денис Андреев, его ведомство начало проверку.

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