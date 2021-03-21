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Американская полиция , Лос Анджелес , США

Задержанный за убийство одного человека американец заявил о еще 15 жертвах

© AP Photo / Damian Dovarganes
Происшествия
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По словам задержанного, все его жертвы в Альбукерке, штат Нью-Мексико, были замешаны в торговле наркотиками

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Обвиняемый в убийстве одного человека 47-летний гражданин США Шон Ланнон признался еще в шестнадцати убийствах, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал KRQE.

По информации телеканала, Ланнона обвиняют в избиении до смерти человека в штате Нью-Джерси, за рулем автомобиля которого он был задержан ранее в марте в городе Сент-Луис в штате Миссури.

Полиция у спа-салона, где произошла стрельба в результате которой погибли люди
© AFP / ELIJAH NOUVELAGE
Восемь человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах в США

Кроме того, Ланнона подозревают в убийстве четырех человек, тела которых были обнаружены в автомобиле в гараже международного аэропорта Альбукерке (штат Нью-Мексико), при этом одна их жертв, согласно судебным документам, является бывшей женой обвиняемого.

Обвиняемый  признался не только во всех указанных пяти преступлениях, но и в убийстве еще одиннадцати человек в штате Нью-Мексико, которых он охарактеризовал как наркоторговцев.

Пока мужчине предъявлено обвинение в убийстве только одного человека в штате Нью-Джерси, полиция изучает заявления Ланнона.

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Теги:
преступность, США

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