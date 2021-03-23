Жестокое убийство в Стамбуле: гражданке Грузии перерезали горло

Четверо злоумышленников ворвались в квартиру гражданки Грузии, убили женщину и ранили ее мужа

ТБИЛИСИ, 23 мар – Sputnik. Гражданка Грузии найдена мертвой в Стамбуле со следами насильственной смерти, сообщает телеканал TV Pirveli.

По информации телеканала, четыре вооруженных человека ворвались в квартиру, где проживала грузинка со своим мужем из Пакистана. Женщине нанесли многочисленные ранения ножом и перерезали горло, а также ранили ее супруга.

Родственники погибшей женщины еще не выходили на контакт с представителями правоохранительных органов.

Другие подробности инцидента не сообщаются.

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