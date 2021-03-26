Два пассажирских поезда столкнулись в Египте: десятки погибших и раненых

Известно, что поезда двигались на умеренной скорости и один из них въехал в другой сзади. Подробности выясняются

ТБИЛИСИ, 26 мар – Sputnik. Не менее 32 человек погибли при столкновении двух пассажирских поездов на юге Египта в провинции Сохаг, пострадали более 60 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

​Авария произошла днем 26 марта в районе города Сохаг на юге страны. К месту катастрофы направлены более 30 машин скорой помощи, которые развозят раненых в близлежащие госпитали.

"В результате столкновения поездов погибли 32 человека, ранены 66", - говорится в полученном РИА Новости заявлении представителя Минздрава Халеда Мугахеда.

Министр здравоохранения Хала Зайд направляется в провинцию Сохаг для отслеживания ситуации.

© AFP / - Два пассажирских поезда столкнулись в Египте

Причины столкновения выясняются. Известно, что поезда двигались не на очень большой скорости и один из них въехал в другой сзади. В результате были повреждены два вагона и еще один перевернулся.