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Полиция на месте взрыва у собора в Макассаре

Терракт в Индонезии: смертник подорвал себя у католического храма

© REUTERS / ANTARA FOTO
Происшествия
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Sputnik Грузия
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В тот момент в соборе Макассара должна была пройти месса, на которую собирается большое количество верующих

ТБИЛИСИ 28 мар – Sputnik. Террорист-смертник взорвал себя у входа в католический собор в индонезийском городе Макассар, передает агентство ANTARA.

Взрыв произошел в воскресенье утром – в то время должна была начаться месса, на которую обычно приходит большое количество верующих. А сегодня католики отмечают вербное воскресенье - большой религиозный праздник во время Великого поста.

Полиция Франции. Архивное фото
© photo: Sputnik / Julien Mattia
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Известно как минимум о 14 раненых, есть ли погибшие – не сообщается.

На месте происшествия работает полиция, правоохранители нашли поврежденный взрывом мотоцикл. Предполагается, что на нем к собору приехал смертник. Полиция выдвинула и еще одну версию – террористов было двое, они на мотоцикле пытались проехать на территорию храма, но им помешала охрана.

Посольства стран в Индонезии, в том числе и российское, в связи с произошедшим призвали своих граждан не посещать массовые скопления людей.

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