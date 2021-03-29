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Крупный пожар в Индонезии на нефтеперерабатывающем предприятии

Пожар на НПЗ в Индонезии: власти эвакуируют население

© AFP / AGUS SIPUR
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Во время сильного пожара на НПЗ в индонезийской провинции Западная Ява пострадали по меньшей мере 20 человек

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Из-за сильного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява пострадали 20 человек, сообщает государственная нефтегазовая компания Pertamina.

По данным компании, на территории НПЗ произошел некий "инцидент", после чего началось возгорание резервуара. Причина возгорания не установлена, но в момент происшествия шел сильный дождь и были молнии.

"Около 200 жителей были эвакуированы в актовый зал округа Индрамаю, примерно 400 человек – в Исламский центр Индрамаю, и около 350 жителей – в спортивный зал", – цитирует заявлении Pertamina РИА Новости.

Отмечается, что эвакуированы были жители деревни Балонган. Компания предоставляет в центрах эвакуации маски и антисептики и следит за соблюдением мер борьбы с коронавирусом.

​"По предварительным данным, пять человек получили сильные ожоги", – заявил  глава регионального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий округа Индрамаю Чая, его слова приводит агентство ANTARA.

Он добавил, что еще 15 жителей получили легкие ранения. Всех пострадавших доставили в ближайшую больницу. По словам чиновника, все они жили близко к месту происшествия.

 

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