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Аляска - природа и пейзаж

Авиакатастрофа на Аляске: чешский миллиардер разбился при крушении вертолета

© photo: Sputnik / Valery Shustov
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Воздушное судно перевозило лыжников. Пятеро из находившихся на борту погибли, один выжил

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. На Аляске при крушении вертолета погиб 56-летний чешский миллиардер Петр Келлнер, сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на иностранные СМИ.

Отмечается, что воздушное судно перевозило лыжников. Пятеро из находившихся на борту погибли, один выжил – врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Истребитель F-35
© REUTERS / Axel Schmidt
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По предварительным данным, Airbus AS350B3 разбился недалеко от ледника Кник.

Национальная гвардия и добровольцы из спасательного отряда обнаружили тела погибших. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование для установления обстоятельств происшествия.

Согласно сведениям New York Times, в гостинице, которая зафрахтовала вертолет, заявили, что Келлнер находился на борту. Помимо него, погиб еще один гражданин Чехии – Бенжамен Лароше, а также два гида и пилот.

Петр Келлнер – учредитель и главный акционер PPF Group N.V. В прошлом году Forbes оценил его состояние в 293 миллиарда крон или около 12,7 миллиарда долларов. По версии издания, он тридцать лет удерживает первенство среди чешских долларовых миллиардеров.

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Теги:
авиакатастрофа

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