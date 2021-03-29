Неизвестный расстрелял спящих людей в Южном Судане, 14 погибших

Среди погибших есть женщины, дети и пожилые люди

ТБИЛИСИ, 29 мар - Sputnik. Вооруженное нападение произошло в Восточной Экваториальной провинции в Южном Судане, погибли не менее 14 человек, еще семь пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Eye Radio со ссылкой на местные власти.

По данным местных властей, группа неизвестных совершила нападение на округ Буди в воскресенье ночью, пока люди спали. Среди погибших есть женщины, дети и пожилые люди. Отмечается, что нападавшие расстреляли людей из автомата АК-47.

Власти провинции на данный момент не установили, являются ли нападавшие военными или бандитами из этнической группы Топоса.

По мнению представителя губернатора провинции, поводом для нападения на жителей Буди могла стать месть.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале