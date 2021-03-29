Российский миллионер погиб под колесами поезда в московском метро

Инцидент, кадры которого облетели всю сеть, произошел еще 21 марта, но личность погибшего установлена только сейчас.

ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. Установлена личность мужчины, который несколько дней назад погиб под колесами поезда на станции метро "Дмитровская" в Москве. Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на осведомленный источник в правоохранительных органах, им оказался крупный бизнесмен, 72-летний миллионер Валерий Багдасаров, передает Sputnik Армения.

Инцидент, кадры которого облетели всю сеть, произошел 21 марта. К моменту извлечения из-под колес мужчина был уже мертв. Судя по всему, Багдасаров покончил с собой. Отмечается, что он уже долгое время не пользовался метро. Да и на записи с видеорегистратора видно, что он сам спускается на рельсы, на случайное падение это мало похоже.

"Когда экстренным службам удалось забраться под состав, они обнаружили тело скончавшегося 72-летнего бизнесмена Валерия Багдасарова. Мужчине буквально отрубило голову колесами поезда. Шансов выжить в таких обстоятельствах у него не было", — пишет "комсомолка".

Следствию еще предстоит выяснить все обстоятельства страшного инцидента: в частности, зачем Багдасарову понадобилось спускаться в подземку и ложиться на рельсы.

Валерий Багдасаров был основателем и председателем совета директоров промышленной группы "Алсико". Компании, которые в нее входят, занимаются производством пестицидов и удобрений, которые продаются не только в России, но и экспортируются за рубеж.