Мужчина с бензопилой пытался ворваться в парламент Словении

Мужчина пытался попасть внутрь здания и во время задержания кричал: "Хватит с меня локдауна!"

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Мужчина с бензопилой пытался прорваться в здание парламента Словении вечером во вторник, передает РИА Новости со ссылкой на национальное агентство STA.

По данным МВД страны, накануне вечером к зданию законодательного органа подошел мужчина с бензопилой. Полицейские, которые дежурили у здания, задержали мужчину. Управление полиции Любляны указало, что никто не пострадал.

Как уточняется, мужчина пытался попасть внутрь здания и во время задержания кричал: "Хватит с меня локдауна!"

В парламенте в это время проходило заседание о доверии председателю заксобрания Игору Зорчичу. Депутаты большинством голосов выразили доверие спикеру.

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