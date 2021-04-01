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Полицейские стоят перед зданием, в котором поизошла стрельба. Ориндж, Калифорния

Стрельба в бизнес-центре в Калифорнии, четверо погибших

© REUTERS / ALEX GALLARDO
Происшествия
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Стрелок ранен и госпитализирован. О мотивах его действий пока ничего неизвестно

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Четыре человека погибли, еще двое получили ранения в результате стрельбы в штате Калифорния, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Инцидент произошел в бизнес-комплексе в городе Ориндж. По информации полиции, к этому времени ситуация стабилизировалась, а угрозы для населения нет.

По данным телеканала CBS, подозреваемый в стрельбе ранен. Злоумышленника госпитализировали, его состояние неизвестно.

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Теги:
Стрельба, Калифорния, США

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