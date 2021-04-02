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Крушение поезда на Тайване

Число жертв крушения поезда на Тайване возросло до 40 человек – названа причина ЧП

© REUTERS / TAIWAN'S NATIONAL FIRE AGENCY
Происшествия
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Поезд во время проезда внутри туннеля столкнулся с техникой, расчищавшей пути от камней, что и привело к аварии

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. По меньшей мере сорок человек погибли, 61 пострадал, еще 72 остаются заблокированными в результате аварии поезда на Тайване, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное информационное агентство Тайваня.

Столкновение поезда и легкового автомобиля в Зугдиди 24 марта 2021 года
photo: Sputnik / Nika Lataria
Пассажирский поезд столкнулся с "легковушкой" в Зугдиди, пострадала женщина

Ранее сообщалось о четырех погибших и 23 пострадавших.

ЧП произошло около 09:00 (05:00 тбс) в туннеле на отрезке в уезде Хуалянь. Авария произошла внутри туннеля "Дациншуй". В составе поезда было восемь вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров. Сообщается, что второй и третий вагон сошли с рельсов, четвертый и пятый – сильно деформированы.

Причиной аварии пассажирского поезда на Тайване, по предварительным данным, стала плохо припаркованная камнеуборочная техника, сообщают местные СМИ.

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