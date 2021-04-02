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Капитолий Вашингтона - здание конгресса США в Вашингтоне.

Автомобиль врезался в КПП у Капитолия: слышна стрельба

© photo: Sputnik / Игорь Михалев
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Полиция Капитолия разослала сотрудникам сообщение об угрозе, здание заблокировали на вход и выход. Всех, кто находится в здании, попросили не подходить к окнам

ТБИЛИСИ, 2 апр – Sputnik. Неизвестный врезался на автомобиле в двух офицеров на контрольно-пропускном пункте у Капитолия США, они ранены и были доставлены в больницу, говорится в заявлении полиции.

"Подозреваемый находится под стражей. Оба офицера ранены. Все трое доставлены в больницу", – сообщила полиция Капитолия в Twitter.

Обстоятельства случившегося выясняются. Как сообщил телеканал MSNBC, на месте происшествия были слышны выстрелы.

Сторонник Дональда Трампа в образе Дядюшки Сэма на фоне Капитолия
© AFP / ALEX EDELMAN
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Полиция Капитолия разослала сотрудникам сообщение об угрозе, здание заблокировали на вход и выход. Всех, кто находится в здании, попросили не подходить к окнам.

Также полицейские перекрыли несколько улиц, ведущих к зданию.

Затем стало известно, что водитель, протаранивший КПП у Конгресса, скончался.

В связи с инцидентом у Капитолия были задействованы бойцы Нацгвардии, они перекрывают ряд улиц, передает РИА Новости.

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