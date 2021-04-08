Стрельба в Южной Каролине: среди погибших есть дети

Скончались 70-летний доктор, который широко известен в городе, его 69-летняя супруга и их малолетние внуки – мальчик и девочка

ТБИЛИСИ, 8 апр - Sputnik․ Пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате стрельбы в американском штате Южная Каролина, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей округа Йорк, стрельба произошла в доме в небольшом городе Рок-Хилл в среду ближе к вечеру. Скончались 70-летний доктор, который широко известен в городе, его 69-летняя супруга и их малолетние внуки – мальчик и девочка.

Также погиб мужчина, который работал у них по дому. Шестого человека, получившего серьезные огнестрельные ранения, доставили в больницу.

"К сожалению, в результате стрельбы погибли пять человек. Роберт Лесли и его жена Барбара Лесли были обнаружены дома, они, а также двое их внуков, умерли от огнестрельных ранений. Джеймс Льюис из Гастонии работал у них в доме и скончался от огнестрельных ранений", – говорится в заявлении правоохранителей в Twitter.

Полиция несколько часов искала подозреваемого, которого считала "вооруженным и опасным". Они разыскивали темнокожего мужчину в черной толстовке с капюшоном и в камуфляжных штанах. Правоохранители обнаружили мужчину у него дома и начали обыск. Неизвестно, жив или мертв подозреваемый в стрельбе.

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