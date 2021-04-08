12:25 08 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0585
  • 100 RUB4.3970
  • USD3.4134
Поиск

Стрельба в Южной Каролине: среди погибших есть дети

© AP Photo / David Zalubowski
Происшествия
Получить короткую ссылку
55 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/08/251403322.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20210408/251403333/strelba-yujnoy-karoline-sredi-pogibshikh-est-deti.html

Скончались 70-летний доктор, который широко известен в городе, его 69-летняя супруга и их малолетние внуки – мальчик и девочка

ТБИЛИСИ, 8 апр - Sputnik․ Пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате стрельбы в американском штате Южная Каролина, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей округа Йорк, стрельба произошла в доме в небольшом городе Рок-Хилл в среду ближе к вечеру. Скончались 70-летний доктор, который широко известен в городе, его 69-летняя супруга и их малолетние внуки – мальчик и девочка.

Также погиб мужчина, который работал у них по дому. Шестого человека, получившего серьезные огнестрельные ранения, доставили в больницу.

"К сожалению, в результате стрельбы погибли пять человек. Роберт Лесли и его жена Барбара Лесли были обнаружены дома, они, а также двое их внуков, умерли от огнестрельных ранений. Джеймс Льюис из Гастонии работал у них в доме и скончался от огнестрельных ранений", – говорится в заявлении правоохранителей в Twitter.

Полиция несколько часов искала подозреваемого, которого считала "вооруженным и опасным".  Они разыскивали темнокожего мужчину в черной толстовке с капюшоном и в камуфляжных штанах. Правоохранители обнаружили мужчину у него дома и начали обыск. Неизвестно, жив или мертв подозреваемый в стрельбе.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
Я прививки не боюсь, если надо уколюсь: как в Грузии проходит вакцинация - фото
Жаль, когда люди ведут себя некультурно - Цискаридзе о скандале с Познером, Грузии и чести
"Жаль, когда люди ведут себя некультурно" - Цискаридзе о скандале с Познером и Грузии
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться