Иностранных туристов обезглавили боевики в Мозамбике

Информации о национальности погибших пока нет, их тела нашли возле гостиницы города Пальма, на который напали боевики

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Боевики обезглавили 12 иностранцев в Мозамбике, данных о национальности погибших пока нет, сообщает газета Times со ссылкой на полицию.

Трагедия произошла в городе Пальма, который захватили боевики. Полицейские рассказали, что погибшим перед казнью связали руки.

Сообщается, что 2 апреля террористы оставили Пальма. Атакованный боевиками город также покинули более восьми тысяч местных жителей.

Информации о национальности погибших пока нет. Посольство России в Мапуту сообщило, что сведений о россиянах среди обезглавленных не поступало.

Предполагается, что на город напали представители запрещенной в ряде государств мира террористической группировки "Исламское государство".

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