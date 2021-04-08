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Гамак с видом на лагуну

Иностранных туристов обезглавили боевики в Мозамбике

© photo: Sputnik / Александр Ковалев
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Информации о национальности погибших пока нет, их тела нашли возле гостиницы города Пальма, на который напали боевики

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Боевики обезглавили 12 иностранцев в Мозамбике, данных о национальности погибших пока нет, сообщает газета Times со ссылкой на полицию.

Полиция Эфиопии
© AFP / EDUARDO SOTERAS
До 30 человек погибло при атаке боевиков на церковь в Эфиопии

Трагедия произошла в городе Пальма, который захватили боевики. Полицейские рассказали, что погибшим перед казнью связали руки.

Сообщается, что 2 апреля террористы оставили Пальма. Атакованный боевиками город также покинули более восьми тысяч местных жителей.

Информации о национальности погибших пока нет. Посольство России в Мапуту сообщило, что сведений о россиянах среди обезглавленных не поступало.

Предполагается, что на город напали представители запрещенной в ряде государств мира террористической группировки "Исламское государство".

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