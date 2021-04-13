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Вооруженная автоматическим оружием полиция Лондона патрулирует улицы города.

Самый крупный кролик на планете похищен в Великобритании

© REUTERS / EDDIE KEOGH
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20210413/251450001/Samyy-krupnyy-krolik-na-planete-pokhischen-v-Velikobritanii-.html

Дариус попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире. Длина его тела достигает 129 сантиметров

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Самого крупного кролика в мире по прозвищу Дариус похитили в Великобритании – хозяйка в отчаянии и уже предложила вознаграждение за его возвращение в размере 1 тысячи фунтов (более 1,3 тысячи долларов), сообщает телеканал Sky News.

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photo: @tamarakimberly_ / TikTok
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Дариус попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире. Длина его тела достигает 129 сантиметров.

По информации телеканала, кролик на момент похищения проживал у своих хозяев в английском графстве Вустершир. По мнению полиции, его похитили из вольера в ночь на воскресенье. При этом хозяйка кролика Аннетт Эдвардс говорил, что кролик уже слишком стар, чтобы производить потомство.

Местные правоохранители просят откликнутся тех, кто располагает информацией о похищенном животном.

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