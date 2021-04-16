В Индианаполисе произошла стрельба – СМИ заявляют о большом числе раненых

Информация о точном числе пострадавших пока неизвестна. По предварительным данным, стрелявший мужчина покончил с собой

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. В США, в здании логистической компании FedEx в Индианаполисе произошла стрельба, сообщается о большом количестве пострадавших, передает телеканал WRTV со ссылкой на полицию.

Отмечается, что сигнал поступил в полицию в четверг около 23:00 по местному времени (07:00 тбс пятницы).

Here's a look at the @FedEx facility near the Indianapolis International Airport where multiple people were shot tonight. @wrtv has crews on the way to the scene. #WRTV https://t.co/ZoOuknFgWi pic.twitter.com/rpavdWhKBz — Michael R. Hartz (@MikeThePhotog) April 16, 2021

Как передает телеканал, здание FedEx находится недалеко от международного аэропорта Индианаполиса.

Информация о точном числе пострадавших пока неизвестна. По предварительным данным, стрелявший мужчина покончил с собой.

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