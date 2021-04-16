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Машины экстренной помощи США. Архивное фото

В Индианаполисе произошла стрельба – СМИ заявляют о большом числе раненых

© AP Photo / David Zalubowski
Происшествия
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Информация о точном числе пострадавших пока неизвестна. По предварительным данным, стрелявший мужчина покончил с собой

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. В США, в здании логистической компании FedEx в Индианаполисе произошла стрельба, сообщается о большом количестве пострадавших, передает телеканал WRTV со ссылкой на полицию.

Отмечается, что сигнал поступил в полицию в четверг около 23:00 по местному времени (07:00 тбс пятницы).

Как передает телеканал, здание FedEx находится недалеко от международного аэропорта Индианаполиса.

Информация о точном числе пострадавших пока неизвестна. По предварительным данным, стрелявший мужчина покончил с собой.

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