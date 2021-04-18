Катастрофа с поездом в Египте: сотни человек пострадали

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Поезд следовал из города Эль-Мансура в столицу Египта, в железнодорожной аварии с рельсов сошли восемь вагонов
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Порядка 110 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в египетской провинции Кальюбия к северу от Каира, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.
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AFP / -
Сход поезда с рельсов в египетской провинции Кальюбия
Несколькими минутами ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал, что в железнодорожной аварии погибли восемь человек. Отмечается, что это все предварительные данные, требующие уточнения.
По данным офиса губернатора провинции, поезд следовал из города Эль-Мансура в Каир. С рельсов сошли восемь вагонов.