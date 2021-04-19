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Железнодорожные пути - рельсы и шпалы

Крупная железнодорожная авария в Египте: названо точное число жертв и пострадавших

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Поезд следовал из города Эль-Мансура в столицу Египта, в железнодорожной аварии с рельсов сошли черыре вагона

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Жертвами железнодорожной аварии в Египте стали 11 человек, 98 получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

ЧП произошло накануне днем в египетской провинции Кальюбия к северу от Каира. Поезд следовал из города Эль-Мансура в Каир. По данным управления железных дорог Египта, с рельсов сошли и перевернулись четыре вагона. Ранее сообщалось о восьми погибших и более 110 пострадавших.

"Министерство здравоохранения объявляет о гибели в крушении поезда (Каир – Эль-Мансура) 11 человек, 98 получили ранения", – говорится в заявлении минздрава.
Города мира. Каир
© photo: Sputnik / Fayed El-Gesiri
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Это не первый инцидент на железнодорожной дороге в Египте за последнее время. В конце марта два поезда столкнулись на участке пути в городе Тахта провинции Сохаг. Египетские железные дороги заявили, что пассажирский поезд, в который врезался следовавший за ним состав, резко остановился перед аварией из-за того, что кто-то дернул в нем стоп-краны. Вследствие аварии с рельсов сошли и перевернулись два вагона остановившегося поезда, а также локомотив и вагон врезавшегося состава. Жертвами столкновения стали 19 человек, пострадали 185. Генеральная прокуратура Египта выявила, что машинист одного из составов и его помощник отсутствовали на своих рабочих местах – в кабине локомотива в момент инцидента.

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