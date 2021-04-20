В Луизиане потерпело крушение торговое судно - есть жертвы

Профессиональные спасатели и добровольцы занимались поисками пропавших непрерывно в течение шести дней

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Тела пяти человек, погибших во время опрокидывания судна у берегов американской Луизианы, обнаружили спасатели - поиски восьмерых пропавших приостановлены, сообщила Береговая охрана США.

Сигнал тревоги о потерпевшем бедствие 39-метровом торговом судне береговая охрана получила 13 апреля. На борту находились 19 человек. Тогда Береговая охрана сообщала, что при опрокидывании судна у берегов Луизианы пропали без вести 12 человек, еще шестерых удалось спасти.

"Пятеро, к сожалению, были обнаружены мертвыми, и восемь числятся пропавшими без вести", - заявил на брифинге капитан береговой охраны Уилл Уотсон, его слова приводит газета New York Times.

По информации береговой охраны, спасатели и добровольцы занимались поисками пропавших на протяжении 175 часов или "непрерывно" в течение шести дней.

"Приостановка поисков - одно из самых сложных решений, которое приходится принимать Береговой охране ... Я хотел бы выразить глубокие и искренние соболезнования семьям, друзьям и близким - всем тем, кого коснулась эта трагедия", - подчеркнул Уотсон, слова которого приводятся в релизе.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.