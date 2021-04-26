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Афганистан. Место теракта. Сотрудник национальных сил безопасности Афганистана в Кабуле

Конкурс по чтению Корана в Афганистане завершился ракетным ударом, есть пострадавшие

© REUTERS / MOHAMMAD ISMAIL
Происшествия
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Ракета попала в зал административного здания, где в этот момент проходил конкурс по чтению Корана

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. ЧП на востоке Афганистана – ракета попала в здание администрации провинции Кунар, в результате чего пострадали по меньшей мере пять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу провинциального совета Валает Хан Машвани.

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По словам чиновника, ракета попала в зал, где в этот момент проходил конкурс по чтению Корана. Пока неизвестно, откуда она была выпущена.

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© photo: Sputnik / V. Kiselev
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При этом источник в больнице провинции рассказал, что в результате атаки пострадали 15 человек, они были доставлены в медучреждение. По данным источника, все пострадавшие – участники конкурса.

Также источник в полиции провинции Пактика на востоке Афганистана сообщил, что глава отделения полиции в районе Вазахва Абдул Рахим был застрелен боевиками радикального движения "Талибан" при доставке продовольствия к пункту КПП ночью.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые ранее овладели значительной территорией в сельских районах страны и развернули наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.

* "Талибан" признан террористической организацией решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года.

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