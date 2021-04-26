Операция по борьбе с мафией в Италии: арестованы 96 человек

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Масштабная операция по борьбе с организованной преступностью в Италии завершилась арестом почти 100 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Италии.

Операция под кодовым названием "Вихрь мистраля" была проведена в понедельник на рассвете в административном центре южноитальянской области Апулия – городе Бари. Главный удар правоохранителей был направлен на могущественный мафиозный клан "Стришульо", который контролирует практически всю криминальную деятельность в городе Бари и одноименной провинции.

За решетку были отправлены 96 человек, еще трое находятся под домашним арестом. Всем им предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, торговле наркотиками, вымогательстве, нанесении тяжких телесных повреждений, незаконном хранении и ношении оружия и других преступлениях. Всего же под следствием по данному делу находятся 147 человек.

Эти аресты стали результатом длительного расследования, в рамках которого были детально установлены и задокументированы преступная иерархия и методы действия гангстеров по контролю над территорией в период с 2015 года по настоящее время. Примечательно, что некоторым мафиози, проходящим по данному делу, повестки об аресте были вручены в тюрьме, где они уже отбывают наказания за другие преступления.

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