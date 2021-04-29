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КПП Таможенного управления Товузского района

Гражданин Грузии хотел проехать в Азербайджан с тремя сотнями ножей

© photo: Sputnik / Hikmet Orhun
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Иностранец при таможенном досмотре заявил, что ничего не скрывает от сотрудников, но последние нашли в напольном тайнике сотни единиц холодного оружия.

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Азербайджанские пограничники предотвратили контрабанду нескольких сотен ножей через азербайджано-грузинскую госграницу, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Государственную таможенную службу Азербайджана (ГТК).

Инцидент произошел на КПП "Красный мост". Таможенники обнаружили запрещенный товар в тайнике автомобиля гражданина Грузии, заявившего об отсутствии каких-либо предметов, подлежащих таможенному декларированию.

Однако в ходе досмотра сотрудники таможни сняли напольное покрытие в задней части машины и обнаружили 350 ножей различного размера.

По факту проводится расследование.

Ранее на азербайджанской границе был перехвачен "специальный" груз мебели из Ирана, в котором было спрятано 44 килограмма наркотиков. Груз направлялся в Россию.

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