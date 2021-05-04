Метромост с поездом рухнул в Мехико: 15 погибших, десятки пострадавших – видео

Местные власти не исключают, что число жертв катастрофы может возрасти

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Метромост вместе с поездом рухнул на юго-востоке Мехико, погибли 15 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра мексиканской столицы Клаудиу Шейнбаум.

ЧП произошло на юго-востоке Мехико в районе станций Оливос и Тесонко. Ранее местные власти информировали, что в аварии погибли 13 человек и около 70 пострадали.

"На данный момент 15 погибших", – приводит слова Шейнбаум телеканал Milenio.

Метро Мехико – один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда при возгорании на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 госпитализированы. Тогда работу метрополитена пришлось остановить на три дня. После этого были запущены три линии, на восстановление работы еще трех ушел почти месяц.

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