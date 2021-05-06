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სპეცოპერაცია რიო-დე-ჟანეიროში

Перестрелка в метро Рио-де-Жанейро: более 20 погибших

© AFP / MAURO PIMENTEL
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Спецоперация по борьбе с незаконным оборотом наркотиков прошла в одном из районов Рио-де-Жанейро

ТБИЛИСИ, 6 мая – Sputnik. Двадцать пять человек погибли в перестрелке в метро в Рио-де-Жанейро, сообщает РИА Новости.

В четверг бразильская полиция провела спецоперацию против наркоторговцев в  Жакарезинью на севере Рио-де-Жанейро. В результате были убиты 24 преступника и один сотрудник полиции – он получил смертельное ранение в голову.

Кроме того, были ранены два пассажира метро.

В ходе этой операции было убито рекордное количество людей с 2016 года, когда власти начали вести подобную статистику.

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