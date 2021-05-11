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Стрельба в казанской школе: число погибших достигло девяти

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Ранее сообщалось о восьми жертвах трагедии. В больницах остаются более 20 человек, раненных в школе

ТБИЛИСИ, 11 мая - Sputnik. Число жертв стрельбы в Казани достигло девяти, ссообщил глава Татарстана Рустам Минниханов, передает РИА Новости.

Ранее во вторник 19-летний студент открыл огонь в Казанской школе № 175. Атаковавшего задержали. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

"Мы потеряли семерых детей – это восьмиклассники: четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя и потеряли еще одну женщину-работника", – отметил Минниханов

По словам Минниханова, 18 учащихся доставлены в детскую клиническую больницу. Среди них есть и дети с огнестрельными ранениями, а также переломами и ушибами. Врачи борются за жизнь каждого.

Сотрудники правоохранительных органов у школы в Казани
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Большая трагедия: стрельба в школе в Казани - фото
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Госпитализированы и двое взрослых с огнестрельными ранениями, рассказал глава республики.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана ранее сообщила, что пострадавшие получат от 200 до 400 тысяч рублей, семьи погибших – по миллиону рублей.

Стрельбу в учебном заведении учинил 19-летний студент колледжа, знакомые характеризуют его как тихого и необщительного. Известно, что с сентября он пропускал занятия, а с середины апреля и вовсе перестал выходить на связь.

После инцидента президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии ужесточить положения о гражданском обороте оружия.

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