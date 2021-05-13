Выходец из Грузии пострадал в ходе беспорядков в израильском городе

Мужчина подвергся нападению неподалеку от площади Эгед в Акко, где был избит камнями и палками, его состояние оценивается как критическое

ТБИЛИСИ, 13 мая - Sputnik. Пострадавший в Акко во время нападения арабов – выходец из Грузии, заявил посол Грузии в Израиле Лаша Жвания.

Мужчина подвергся нападению неподалеку от площади Эгед в Акко. По сообщению полиции, палестинцы напали на еврея и избили его камнями и палками. Пострадавший доставлен в больницу , его состояние оценивается как критическое.

"В Акко пострадал очень серьезно грузинский еврей, наш соотечественник, он находится в интенсивной терапии", - сказал Жвания в эфире Palitra TV.

При этом Жвания отметил, что пострадавший не является гражданином Грузии.

"Он наш бывший соотечественник, гражданин Израиля", - сказал Жвания.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 87 человек.

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