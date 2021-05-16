Русло Суэцкого канала начали углублять в Египте

ТБИЛИСИ, 16 мая – Sputnik. Администрация Суэцкого канала (SCA) заявила о начале работ по углублению русла канала.

Работы начались для того, чтобы обеспечить двустороннее движение в южной части недалеко от того места, где в марте на шесть дней застрял контейнеровоз, блокировавший судоходство, сообщает Sputnik Беларусь.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта. В спецоперации, за которой следил весь мир, участвовали более 15 буксиров, в море скопились сотни судов.

Как заявил сегодня местным СМИ глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа, работы в настоящее время ведутся к югу от Большого и Малого Горьких озер в районе южного входа в навигационный курс канала, приблизительно в том месте, где в марте застрявший поперек русла контейнеровоз Ever Given ("Эвер гивен") на шесть дней полностью блокировал движение судов. "Проект развития будет реализован в несколько этапов. Первая фаза включает реализацию проекта по дублированию канала с Малыми Горькими озерами", – отметил чиновник.

Общая длина Суэцкого канала, соединяющего Средиземное и Красное моря, составляет в настоящий момент 193,3 км, глубина – 24 метра, что позволяет проходить по нему самым крупным в мире судам, в том числе нефтеналивным танкерам. Канал состоит из двух частей – к северу и югу от Горьких озер. В 2014 году к северу от озера началось строительство параллельного русла канала длиной 72 километра, что позволило обеспечить двустороннее движение судов. Проект, который обошелся Египту в $8,2 млрд, был завершен уже через год – в августе 2015 г. Тем не менее на канале сохранились участки с односторонним движением.