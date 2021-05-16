16:11 16 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1392
  • 100 RUB4.6170
  • USD3.4186
Поиск
Корабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал

Русло Суэцкого канала начали углублять в Египте

© photo: Sputnik / Mahmoud Ahmed
Происшествия
Получить короткую ссылку
24 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/1e/251318372.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20210516/251739275/Ruslo-Suetskogo-kanala-nachaliuglublyat-v-Egipte.html

Проект развития и навигационного курса канала нацелен на прокладку дополнительных 10 км на проблемном участке

ТБИЛИСИ, 16 мая – Sputnik. Администрация Суэцкого канала (SCA) заявила о начале работ по углублению русла канала.

Работы начались для того, чтобы обеспечить двустороннее движение в южной части недалеко от того места, где в марте на шесть дней застрял контейнеровоз, блокировавший судоходство, сообщает Sputnik Беларусь.

В России нашли замену Суэцкому каналу. Какие перспективы у Северного морского пути?
video: Ruptly / Роскосмос @kudsverchkov / Администрация Суэцкого канала / РОСАТОМ / Российская судостроительная компания "Совкомфлот"
В России нашли замену Суэцкому каналу. Какие перспективы у Северного морского пути?

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта. В спецоперации, за которой следил весь мир, участвовали более 15 буксиров, в море скопились сотни судов.

Как заявил сегодня местным СМИ глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа, работы в настоящее время ведутся к югу от Большого и Малого Горьких озер в районе южного входа в навигационный курс канала, приблизительно в том месте, где в марте застрявший поперек русла контейнеровоз Ever Given ("Эвер гивен") на шесть дней полностью блокировал движение судов. "Проект развития будет реализован в несколько этапов. Первая фаза включает реализацию проекта по дублированию канала с Малыми Горькими озерами", – отметил чиновник.

 

Общая длина Суэцкого канала, соединяющего Средиземное и Красное моря, составляет в настоящий момент 193,3 км, глубина – 24 метра, что позволяет проходить по нему самым крупным в мире судам, в том числе нефтеналивным танкерам. Канал состоит из двух частей – к северу и югу от Горьких озер. В 2014 году к северу от озера началось строительство параллельного русла канала длиной 72 километра, что позволило обеспечить двустороннее движение судов. Проект, который обошелся Египту в $8,2 млрд, был завершен уже через год – в августе 2015 г. Тем не менее на канале сохранились участки с односторонним движением.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мисс Перу Яник Масета Дель Кастильо во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
Самые необычные и оригинальные национальные костюмы конкурса "Мисс Вселенная" - фото
Мусульмане Грузии встретили Рамадан - видео из Батумской мечети
Мусульмане Грузии встретили Рамадан – видео из Батумской мечети
Спид в Грузии
СПИД в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться