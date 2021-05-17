Трибуна синагоги рухнула в Израиле, пострадали 167 человек

Трибуна синагоги, на которой находились десятки людей, обрушилась в израильском поселении Гиват-Зеэв. Смотрите на видео кадры, снятые на месте ЧП.

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Два человека, в том числе один ребенок, погибли при обрушении трибуны синагоги в израильском поселении Гиват-Зеев под Иерусалимом, сообщили в службе скорой помощи "Маген Давид Адом".

В больницы доставили 167 раненых, пятеро находятся в тяжелом состоянии, десять — в состоянии средней тяжести.

Как сообщил РИА Новости официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман, идет проверка соблюдения правил на массовой молитве.

"Сейчас будем выяснять, кто давал разрешение, как оно было получено, обращались ли вообще за разрешением. Мы свидетели уже не первого происшествия. Еще не стерлось из памяти то, что было на горе Мерон во время праздника Лаг ба-Омер, где погибли десятки человек", — сказал собеседник агентства.

Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот. По информации главного раввина России Берла Лазара, российских паломников в Гиват-Зееве не было.

За последний месяц это уже второе ЧП в Израиле на религиозном мероприятии. Так, в ночь на 30 апреля при обрушении трибун на празднике Лаг ба-Омер на горе Мерон погибли 44 человека, пострадали более 150.

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