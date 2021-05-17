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За ночь по Израилю из сектора Газа выпустили 60 ракет

© REUTERS / Mohammed Salem
Происшествия
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Sputnik Грузия
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На прошлой неделе началось очередное обострение израильско-палестинского конфликта

ТБИЛИСИ, 17 мая - Sputnik. За ночь из сектора Газы по Израилю выпустили 60 ракет, сообщает РИА Новости со ссылкой на израильскую армию.

Пожарные тушат горящие жилые дома после того, как они пострадали от израильских авиаударов, в городе Газа
© AP Photo / Adel Hana
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Отмечается, что десятки ракет перехватила система ПРО "Железный купол", еще около десяти упали на территории сектора.

Накануне вечером было известно о 3,1 тысячи выпущенных по израильтянам ракет. Сегодня утром ответным огнем были уничтожены несколько домов высокопоставленных командиров ХАМАС.

Ситуация на границах Израиля и палестинских территорий обострилась вечером 10 мая после столкновений в Иерусалиме. Стороны начали обмениваться ударами с воздуха. На прошлой неделе в Тель-Авиве заявляли о готовности к наземной операции.

По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число жертв с палестинской стороны достигло 192, среди них 58 детей.

Палестино-израильский конфликт насчитывает несколько десятилетий: стороны не могут поделить территории в районе Газы и в Иерусалиме. Также Палестина добивается признания своей государственности в рамках устраивающих ее границ. С 2007 года подконтрольными ей землями управляет исламистская организация ХАМАС.

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