За ночь по Израилю из сектора Газа выпустили 60 ракет

ТБИЛИСИ, 17 мая - Sputnik. За ночь из сектора Газы по Израилю выпустили 60 ракет, сообщает РИА Новости со ссылкой на израильскую армию.

Отмечается, что десятки ракет перехватила система ПРО "Железный купол", еще около десяти упали на территории сектора.

Накануне вечером было известно о 3,1 тысячи выпущенных по израильтянам ракет. Сегодня утром ответным огнем были уничтожены несколько домов высокопоставленных командиров ХАМАС.

Ситуация на границах Израиля и палестинских территорий обострилась вечером 10 мая после столкновений в Иерусалиме. Стороны начали обмениваться ударами с воздуха. На прошлой неделе в Тель-Авиве заявляли о готовности к наземной операции.

По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число жертв с палестинской стороны достигло 192, среди них 58 детей.

Палестино-израильский конфликт насчитывает несколько десятилетий: стороны не могут поделить территории в районе Газы и в Иерусалиме. Также Палестина добивается признания своей государственности в рамках устраивающих ее границ. С 2007 года подконтрольными ей землями управляет исламистская организация ХАМАС.

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