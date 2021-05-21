Шестеро граждан Грузии задержаны в Греции за квартирные кражи

По данным следствия, общая стоимость украденных вещей из квартрир превышает 190 тысяч евро

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Шестерых граждан Грузии задержали в Греции по обвинению в квартирных кражах, сообщается на сайте полиции Греции.

Речь о 18 фактах квартирных краж в Афинах, Кесариани и Зографа. Общая стоимость украденных вещей превышает 190 тысяч евро.

Большей части задержанных ранее предъявляли подобные обвинения. Во время обыска полицейские изъяли украшения в большом количестве, серебряную посуду, часы, брендовые кожные изделия, электроприборы, компьютеры, музыкальные инструменты, алкогольные напитки, мобильные телефоны, автомобили и деньги.

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