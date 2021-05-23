Извержение вулкана в Конго привело к эвакуации города

В городе Гома отключена подача электроэнергии, некоторые местные жители стали покидать свои дома и направляться к границе с Руандой

ТБИЛИСИ, 23 мая - Sputnik. Вулкан Ньирагонго недалеко от города Гома, который находится в провинции Северное Киву в Демократической республике Конго, который находится на приграничной территории с Руандой, начал извергаться в субботу, 22 мая.

Вулкан Ньирагонго находится в 20 километрах к северу от озера Киву, его высота составляет 3470 метров над уровнем моря. В последний раз крупное извержение вулкана произошло в январе 2002 года. Тогда, по данным местных СМИ, погибли около 250 человек, город Гома был разрушен на 20%, около 120 тысяч человек остались без крова.

По данным руандийской вещательной компании RBA, извержение было видно из руандийского города Рубаву, который находится недалеко от границы с ДРК. По данным агентства Франс Пресс, в городе Гома отключена подача электроэнергии, некоторые местные жители стали покидать свои дома и направляться к границе с Руандой. Очевидцы сообщали о запахе серы.

"Гражданская оборона эвакуирует население в безопасные районы", – заявил губернатор в эфире местного телеканала, отметив, что эвакуация уже началась.

Президент ДР Конго Феликс Чисекеди заявил, что он прерывает свое пребывание в Европе и возвращается в страну, чтобы проконтролировать оказание помощи пострадавшим от извержения вулкана Ньирагонго.

Газета Guardian пишет, что вулкан Ньирагонго считается "одним из самых активных и самых опасных вулканов в мире". По данным газеты, о жертвах пока не сообщалось. Однако вулканолог, чьи слова приводит газета, сообщил, что в вулкане открываются новые трещины, по которым лава течет в сторону города, хотя изначально она текла к границам с Руандой. Сообщается, что лава уже перекрыла магистраль, соединяющую город Гаму с городом Бени.

"Некоторые ищут убежища на лодках на озере Киву, другие – пытаются скрыться на горе Гому, самой высокой точке в районе", - отмечает издание. "Отсутствие немедленных объявлений со стороны власти, противоречивая информация, гуляющая по соцсетям, лишь усиливает ощущение хаоса", - подытоживает газета.