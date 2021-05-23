Трагедия на ультрамарафоне в Китае: погиб 21 участник

В общей сложности в забеге участвовали 172 спортсмена. Большая часть погибших – лидеры Китая в этом виде спорта

ТБИЛИСИ, 23 мая – Sputnik. Спасатели нашли последнего пропавшего без вести участника ультрамарафона в провинции Ганьсу Китая. Таким образом, общее число погибших из-за экстремальной погоды достигло 21 человека.

В субботу утром недалеко от города Байинь начался забег по пересеченной горной местности на 100 километров. Около 13.00 по местному времени на высокогорном участке между 20-м и 30-м километрами марафона погода резко ухудшилась: начался град, ледяной дождь и сильный ветер.

Из-за резкого похолодания у спортсменов началось переохлаждение, часть участников сошла с дистанции, решив переждать непогоду, часть пропала без вести. Организаторы остановили соревнование, на поиски спортсменов были направлены 1200 спасателей.

В общей сложности в забеге участвовали 172 спортсмена. К утру воскресенья спасатели нашли последнего пропавшего без вести, число погибших достигло 21 человека. Большая часть из них – лидеры Китая в этом виде спорта, сообщают СМИ.

Спасатели говорят, что спортсмены были одеты очень легко, а температура воздуха в горной местности была близка к нулю. Низкая температура была главной опасностью, кроме того плохая связь в горах осложняла поиски пропавших без вести.

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