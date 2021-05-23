Восемь человек погибло при крушении канатной дороги в Италии

После крушения кабины фуникулера два ребенка в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу Турина

ТБИЛИСИ, 23 мая – Sputnik. При крушении канатной дороги в Италии погибли 8 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя горноспасательной и спелеологической службы северной области Пьемонт.

Инцидент произошел в воскресенье на канатной дороге, соединяющий населенный пункт Стреза на берегу озера Лаго Маджоре и гору Монтероне высотой почти 1,5 тысячи метров.

"В кабине находились 10 человек, подтверждаю, что 8 из них погибли. Два ребенка в тяжелом состоянии доставлены в больницу Турина", - сказал представитель спасателей.

По его словам, работы на месте крушения "почти завершены", экстренные службы начали опознание жертв.