Посадка борта Ryanair в Минске – подробности инцидента

ТБИЛИСИ, 24 мая – Sputnik. Национальный аэропорт Минска, где накануне была совершена экстренная посадка самолета, в настоящее время работает в штатном режиме, передает Sputnik Беларусь.

ЧП в белорусской столице произошло 23 мая. Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. После тщательной проверки эта информация не подтвердилась, однако спецслужбы арестовали одного из пассажиров рейса Романа Протасевич – экс-главреда признанных экстремистскими Telegram-канала Nexta и редактор "Беларусь головного мозга".

"Да, аэропорт работает в штатном режиме. На нашем сайте есть онлайн-табло вылетов и прилетов, вы можете убедиться в том, что рейсы выполняются по расписанию", – уточнили там.

На борту самолета, совершившего экстренную посадку, находились 123 пассажира. Все они прошли дополнительный контроль на авиационную безопасность и были доставлены в транзитную зону аэропорта для проверочных мероприятий. Багаж был снят с рейса и также прошел дополнительную проверку на безопасность.

© Sputnik/Виктор Толочко Табло в Национальном аэропорту "Минск"

Информация о минировании не подтвердилась, а СК Беларуси позже сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Самолет пробыл в минском аэропорту семь с половиной часов, после чего вылетел в Вильнюс.

В ноябре 2020 года КГБ Беларуси внес Протасевича в список лиц, причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Громкий случай принудительной посадки самолета произошел и в 2013 году. Тогда экстренную посадку в аэропорту Вены совершил борт президента Боливии Эво Моралеса, летевшего из Москвы. Это произошло после того, как Испания, Италия, Франция и Португалия закрыли свое воздушное пространство для авиалайнера. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

© AFP / AFPTV Эдвард Сноуден говорит во время ужина с группой из четырех активистов в неизвестном месте. Кадры AFPTV

Власти Австрии обыскали самолет президента Боливии Эво Моралеса в аэропорту Вены, но Сноудена на борту не обнаружили. Мадрид, Париж, Рим и Лиссабон позже принесли Ла-Пасу извинения за инцидент с президентским самолетом.

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