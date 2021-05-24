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Лобовое столкновение поездов в Малайзии: страшные кадры

© AP Photo / Vincent Thian
Происшествия
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Один из столкнувшихся поездов перевозил пассажиров, второй был запущен в тестовом режиме и ехал пустым

ТБИЛИСИ, 24 мая - Sputnik. В результате столкновения двух поездов в метро города Куала-Лумпур в Малайзии пострадали не менее 166 человек. Люди получили травмы различной тяжести, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой  на малазийское издание Malay Mail.

Как заявил глава местного министерства транспорта Ви Ка Сиона, пострадали 166 человек, по меньшей мере 47 из них были тяжело ранены и госпитализированы в медицинское учреждение. По его словам, на место происшествия уже направили медиков для оказания помощи остальным пострадавшим.

Министр также рассказал, что только один из поездов был пассажирским, второй был запущен в тестовом режиме и ехал пустым. Ви Ка Сион уточнил, что во время столкновения в первом поезде в общей сложности находились 232 человека. Причина происшествия пока не известна.

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