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Корабль в море. Архивное фото

Российское и японское судна столкнулись у берегов Японии: что произошло?

photo: Pixabay / dimitrisvetsikas1969
Происшествия
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Без жертв не обошлось: погибли трое членов экипажа японского судна

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Российское торговое судно "Амур" и японское рыболовецкое "Дай-хати Хокко-мару" столкнулись у берегов Японии, есть погибшие, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в среду ночью в 23 километрах от порта Момбецу. Россияне помогли выбраться из воды всем пятерым членам экипажа "Дай-хати Хокко-мару", но трое из них уже были без сознания и спасти их не удалось.

Как отметил генконсул в Саппоро Сергей Марин, причиной ЧП мог стать сильный туман.

"Столкновение произошло примерно на линии соприкосновения в условиях сильного тумана. Они могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну. Но ее там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега", – заявил Марин.

По его словам, российский капитан действовал по инструкции.

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© photo: Sputnik / Russian Defense Ministry Press Service
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"Судно сразу же остановили, провели спасательную операцию, всех подняли из воды, но трое, видимо, от переохлаждения были без сознания. Об этом сразу же сообщили в службу безопасности на море Японии, но пока они прибыли, эти три члена экипажа скончались", – уточнил собеседник агентства.

Сейчас "Амур" идет в Момбецу самостоятельно, его никто не конвоирует. С российской стороны пострадавших нет.
Как сообщил РИА Новости представитель компании "Амурское", которой принадлежит судно, пока рано говорить об ущербе. Он также подтвердил, что, по предварительным данным, никто из россиян не пострадал.

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